رابطة أبناء دار السلام بسوهاج تعتمد هيكلها التنظيمى وتختار أمينها العام بالكويت

اعتمد مجلس إدارة رابطة أبناء دار السلام بسوهاج فى دولة الكويت، خلال اجتماعه الذى عقد مساء اليوم، تشكيل الهيكل التنظيمى للرابطة، بحضور الرئيس الشرفى للرابطة الدكتور أبو زيد على، الذى أدار الجلسة.

واختار المجلس بكامل أعضائه الإعلامى علاء السمان أميناً عاماً للرابطة خلال الدورة الجديدة، ثم اعتمد اختيار الأمناء المساعدين؛ وهم محمد طاهر وضاحى عبدا للاه، بجانب اختيار راغب مصطفى وعماد الشريف.

وشكل المجلس المكاتب التنفيذية؛ وهى كالتالى: المهندس راضى دياب أميناً للصندوق ومحمد خليفة متحدثًا رسميًا باسم الرابطة ومحمد العايق أميناً للسر، بالإضافة إلى تشكيل اللجان التالية؛ وهى المالية، الإعلامية الثقافية والدينية، والمساعدات الإنسانية، الرياضية، القانونية، التنسيق والمتابعة، الاشتراكات والعضوية.

- رابطة أبناء دار السلام سوهاج تُشكل مجلس إدارتها الجديد بالكويت

>