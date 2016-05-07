موجز المحافظات.. أمين شرطة سبق فصله يعود للخدمة ويقضم أذن عامل

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الجمعة، أبرزها أن قسم شرطة الجنوب بمحافظة بورسعيد، شهد إقدام أمين شرطة على قضم أذن عامل موسمى بإدارة الكهرباء بحى الجنوب، لرفضه طلب الأمين بنقل ولاعة أعمدة الكهرباء، التى تعد خارج اختصاص العامل لمكان آخر لأنها تسبب له إزعاج.

وتخلص مبيض محارة بالإسكندرية، من نجله لاستيلائه على مبالغ مالية، وهشم رأسه بقطعة حديدية، ثم دفنه بأرضية غرفة مسكنه للتخلص من الجثة.

وشهدت مدينة المحمودية بالبحيرة حادثا بشعا، حيث ذبح بائع متجول جدته، لرفضها إعطائه مبلغا ماليا.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة المحمودية من المستشفى العام، بوصول "فتحية س" 70 عاما، بائعة متجولة، ومقيمة بندر المحمودية، جثة هامدة، إثر إصابتها بجرح قطعى بالعنق، مع قطع بالأوردة والشرايين وتهشم بعظام الجمجمة.

وتخلص طالب بالصف الأول الإعدادى من حياته، بإلقاء نفسه فى ترعة بمدينة فاقوس، بمحافظة الشرقية، خوفا من عقاب والدته، لغيابه عن المنزل، وبالعرض على نيابة فاقوس، قررت بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، تشريح جثمان الطالب لبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وامتنعت إدارة مستشفى الفشن المركزى أقصى جنوب محافظة بنى سويف، عن تسليم مولود لوالده، عقب إجراء عملية ولادة لزوجته، لعدم سداده مبلغ 120 جنيها، وفوجئ أحمد صلاح من قرية منشأة عمر التابعة لمركز الفشن، بإدارة المستشفى تطالبه بسداد مبلغ 120 جنيها رسوم الولادة فى المستشفى، وهى القيمة الجديدة للولادة التى أقرها مجلس أمناء مستشفى الفشن المركزى.

وأكد محمد الديب وكيل وزارة التضامن بالبحيرة على تواصل الحملات الرقابية على الجمعيات الأهلية بجميع مدن ومراكز المحافظة للوقوف على مدى التزامها بالقوانين واللوائح التى اشهرت وفقا لمقتضاها، وأضاف أنه تم التحفظ على ممتلكات 16 جمعية أهلية تابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الأخيرة وذلك لمخالفتها شروط ترخيصها.

و إلى أهم الأخبار:

- بالصور.. أمين شرطة سبق فصله يعود للخدمة ويقضم أذن عامل كهرباء ببورسعيد



>- مبيض محارة بالإسكندرية يقتل ولده ويدفنه بأرضية غرفته لاستيلائه على أمواله

- جريمة بشعة.. بائع يتجرد من إنسانيته ويذبح جدته لرفضها إعطائه مبلغا ماليا

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>- انتحار طالب بالشرقية خوفًا من عقاب والدته لغيابه عن المنزل

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>- فتاة تتخلص من حياتها بتناولها مادة سامة بسبب فسخ خطبتها بالفيوم

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>- بالصور.. استشهاد رجلى إطفاء وإصابة مدنيين خلال إخماد حريق بالسويس

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>- بسبب 120 جنيها.. مستشفى حكومى ببنى سويف ترفض تسليم مولود لأسرته

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>- "تضامن البحيرة": التحفظ على ممتلكات 16 جمعية إخوانية تمهيدا لحلها

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>بدء توزيع سيارات الطاقة الشمسية لشباب الخريجين فى أحياء الإسكندرية

>http://www.youm7.com/story/2016/5/6/بدء-توزيع-سيارات-الطاقة-الشمسية-لشباب-الخريجين-فى-أحياء-الإس/2705774#

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