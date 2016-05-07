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دودي الجباس لـ في الجول: لا أخشي مدافعي الأهلي.. ونخوض المباراة للانتصار

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دودي الجباس لـ في الجول: لا أخشي مدافعي الأهلي.. ونخوض المباراة للانتصار دودي الجباس لـ في الجول: لا أخشي مدافعي الأهلي.. ونخوض المباراة للانتصار

"لا يوجد ما نبكي عليه سنواجه الأهلي من أجل الانتصار" هكذا تحدث دودي الجباس لاعب وادي دجلة عن مواجهة الفريق الأحمر يوم السبت.

ويواجه وادي دجلة يوم السبت منافسه الأهلي لحساب الجولة 27 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

حوار في الجول – دودي الجباس يتحدث عن تأثير مالودا ومدرب دجلة عليه.. ومتى يعود للمنتخب

ويحتل وادي دجلة المركز السابع برصيد 40 نقطة، بينما يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.

وتحدث الجباس لـFilGoal.com قائلا:"الأهلي يقدم مستوى مميز في الفترة الأخيرة مع مدربه مارتن يول".

واستدرك"لكن لا يوجد أي شيء نبكي عليه لدينا هدف وهو مواجهة الأهلي من أجل الانتصار".

وعن غياب ستانلي مهاجم الفريق وهدافه بالدوري الموسم الجاري أجاب"سيكون مؤثرا بالطبع".

وواصل"ولكن مدرب الفريق باتريس كارتيرون يعطي الثقة لكل اللاعبين وكل بديل يشارك يكون قدر المسؤولية".

وعن مواجهة رامي ربيعة وأحمد حجازي علق"لعبت معهم من قبل في صفوف منتخب وأعرف أنهم من أفضل المدافعين حاليا".

وتابع"لكنني لا أخشاهم ولدينا لاعبين مميزين يستطيعون قيادتنا لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة".

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