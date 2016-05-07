أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

قبل مواجهة الزمالك.. استقالة مدرب المحلة بعد أسبوع من تولي المهمة

Google+ Print
قبل مواجهة الزمالك.. استقالة مدرب المحلة بعد أسبوع من تولي المهمة قبل مواجهة الزمالك.. استقالة مدرب المحلة بعد أسبوع من تولي المهمة

أعلن سعيد عبد العزيز المدير الفني لنادي غزل المحلة استقالته من منصبه قبل أقل من 24 ساعة من مواجهة الزمالك.

الزمالك يستعد لمواجهة غزل المحلة يوم السبت في إطار الجولة الـ27 من الدوري المصري.

سعيد عبد العزيز تولى المهمة بشكل مؤقت خلفا لسمير كمونة مع بداية شهر مايو. إلا أنه استقال من منصبه مساء يوم الجمعة.

وقال سعيد عبد العزيز: "استقلت من منصبي بشكل رسمي من تدريب المحلة".

وأوضح في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "بسبب عدم سداد مستحقات لاعبي المحلة والوفاء بالالتزامات المالية".

وأضاف "لاعبو الفريق حصلوا على 30% فقط من المستحقات".

وتابع "كان من المفترض أن يقف النادي بجانبي ويساعدني بدفع جزء من مستحقات اللاعبين ولكن هذا لم يحدث. لذلك رحلت ولن أقود الفريق أمام الزمالك".

ويحتل المحلة المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط من 26 مباراة ولم يحقق الفريق أي انتصار بالمسابقة.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 25 مباراة خلف المتصدر الأهلي صاحب الـ59 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع