قبل مواجهة الزمالك.. استقالة مدرب المحلة بعد أسبوع من تولي المهمة

أعلن سعيد عبد العزيز المدير الفني لنادي غزل المحلة استقالته من منصبه قبل أقل من 24 ساعة من مواجهة الزمالك.

الزمالك يستعد لمواجهة غزل المحلة يوم السبت في إطار الجولة الـ27 من الدوري المصري.

سعيد عبد العزيز تولى المهمة بشكل مؤقت خلفا لسمير كمونة مع بداية شهر مايو. إلا أنه استقال من منصبه مساء يوم الجمعة.

وقال سعيد عبد العزيز: "استقلت من منصبي بشكل رسمي من تدريب المحلة".

وأوضح في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "بسبب عدم سداد مستحقات لاعبي المحلة والوفاء بالالتزامات المالية".

وأضاف "لاعبو الفريق حصلوا على 30% فقط من المستحقات".

وتابع "كان من المفترض أن يقف النادي بجانبي ويساعدني بدفع جزء من مستحقات اللاعبين ولكن هذا لم يحدث. لذلك رحلت ولن أقود الفريق أمام الزمالك".

ويحتل المحلة المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط من 26 مباراة ولم يحقق الفريق أي انتصار بالمسابقة.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 25 مباراة خلف المتصدر الأهلي صاحب الـ59 نقطة.