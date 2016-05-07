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كرة يد - الزمالك يحقق الانتصار الثاني على التوالي في أبطال الكؤوس الإفريقية

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كرة يد - الزمالك يحقق الانتصار الثاني على التوالي في أبطال الكؤوس الإفريقية كرة يد - الزمالك يحقق الانتصار الثاني على التوالي في أبطال الكؤوس الإفريقية

حقق نادي الزمالك لكرة اليد الانتصار الثاني على التوالي في بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس بعد الفوز على ماندجي الجابوني 26-19.

وفاز الزمالك في اللقاء الأول في البطولة أمام شباب كينشاس الكونجولي 32-25.

ويلعب الزمالك في المجموعة الثانية بالبطولة الإفريقية بجوار كل من جمعية الحمامات ووداد السمارة وشباب كينشاسا وإكلير ديسيكا وملعب ماندجي.

ووصل الزمالك إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة بقيادة أيمن صلاح المدير الفني.

وشهدت المباراة استمرار غياب أحمد الأحمر ومحمد عبد السلام ريشة بسبب الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إكلير ديسيكا يوم السبت في اللقاء الثالث للفريق في البطولة.

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