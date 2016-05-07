مدرب دجلة يتحدث لـ في الجول عن: تدريب غريب لمواجهة الأهلي.. والحضري يساوي 60% من قوتنا

يؤمن فكري صالح مدرب حراس المرمى بوادي دجلة أن عصام الحضري حارس الفريق هو يساوي 60% من قوتهم خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد وادي دجلة لملاقاة الأهلي يوم السبت في ملعب برج العرب في إطار الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل وادي دجلة المركز السابع برصيد 40 نقطة، بينما يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.

وتحدث مدرب حراس وادي دجلة لـFilGoal.com عن مواجهة الأهلي وكيف يقوم بتدريبات جديدة لمواجهته، وكيف يعد حراس المرمى للصعوبات لمواجهتها في المباريات.

وكل ما يلي على لسان فكري صالح لـFilGoal.com.

"نخوض كل المباريات في الدوري على إنها بمثابة نهائي كأس بغض النظر عن اسم المنافس".

"حراس المرمى تدربوا على المواقف المتوقع مقابلتها خلال المباراة ويتبقى فقط التوفيق".

"عصام الحضري في مستوى فني رائع ورأيناه تصدى أنقذنا أمام سموحة بتصديه لأربع فرص محققة كانوا جديرين بتغيير سير اللقاء".

"أرى أن الحضري حاليا يساوي 60% من قوة وادي دجلة، والكل يشيد بمستواه حاليا سواء في التعامل مع الكرات المباشرة أو العرضيات أو المرتدات".

"نبدأ استعدادتنا لأي مباراة بمشاهدة مباريات المنافس ونضع كل الاحتمالات ونحدد نقاط قوته وكيف يتحرك لاعبوه أمام المرمى".

"كما إننا نعهد بالقيام بتدريب جديد وهو وضع أشخاص أمام حراس المرمى يرتدون زي المنافس المقبل لنا من أجل تهيئة حالة النظر لديه قبل المباراة المرتقبة".

"أنا أعمل في التدريبات بشعار بأنه ما لا يحدث في المران لا يمكن حدوثه في المباراة".

"أي أننا في المران نتدرب على أصعب الكرات والتسديد المتتالي السريع والتي من النادر أن تحدث في المباريات".

"لكن ذلك التدريب يكون من أجل تسهيل مهمة حراس المرمى خلال المباريات".