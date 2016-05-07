أحمد مرتضى يعلن إتمام صفقة عمر جابر إلى بازل: تم توقيع العقود و3 بنود مميزة للزمالك

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إتمام صفقة بيع عمر جابر ظهير الفريق إلى نادي بازل السويسري.

وقال أحمد مرتضى منصور: "تم توقيع العقود بشكل رسمي من قبل نادي بازل. الأمر انتهى".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "تم إرسال العقود إلى مصر من أجل توقيع إدارة الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "أثناء تواجدنا في القاهرة عرض النادي السويسري عرضا بقيمة مليون و300 ألف وأخر مليون و500 ولكن بدون أي مميزات في العقد، على عكس العرض الأول. ولكن في الأخير نجحنا في الوصول للعرض المناسب".

مميزات العقد

وكشف أحمد مرتضى بنود العقد بين الزمالك وبازل قائلا: "يوجد 3 بنود تعتبر مميزة لصالح الزمالك".

وأوضح "دفع ثمن الصفقة (كاش) وهو ما لا يحدث في أندية أوروبا بشكل كبير".

وتابع "إلى جانب نسبة 15% من بيع عمر جابر لأي فريق مع إقامة مباراة ودية يمتلك حقوق بثها الزمالك وستقام في دبي".

وعلم FilGoal.com سفر عمر جابر ظهير الزمالك يوم الأحد لإجراء الفحص الطبي في سويسرا. (طالع التفاصيل)

ويلعب أحمد حمودي معارا للزمالك من النادي السويسري على مدار الموسم الجاري.

وبات عمر جابر رابع لاعب مصري ينضم لصفوف بازل بعد كل من محمد صلاح والنني وحمودي.

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