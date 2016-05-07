المدرب الجديد للمحلة لـ في الجول: هكذا سنواجه الزمالك.. واستقالة عبد العزيز ليست أزمة

يؤمن محمود صبحي المدرب العام لغزل المحلة والذي سيقود الفريق فنيا في لقاء الزمالك بدلا من المستقيل سعيد عبد العزيز أنه سيواجه الفريق الأبيض بأريحية كبيرة وبدون أي ضغوط.

ويواجه المحلة منافسه الزمالك يوم السبت بملعب بتروسبورت في إطار الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل المحلة المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الزمالك ثانيا بـ48 نقطة.

وكان سعيد عبد العزيز قد أعلن استقالته من تدريب المحلة رغم توليه المهمة قبل أسبوع وذلك بسبب عدم صرف مستحقات اللاعبين. (طالع التفاصيل)

وتحدث محمود صبحي لـFilGoal.com قائلا:"اللاعبون ملتزمون لأقصى درجة وسنحاول الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك".

وواصل"سنقوم بتأمين الملعب ونعتمد على الهجمات المرتدة السريعة علنا نستطيع تسجيل هدفا ونعود بالنقاط الثلاثة".

ولم يستطع غزل المحلة تحقيق أي فوز في الدوري المصري حتى الآن رغم خوضه لـ26 مباراة.

وأضاف المدرب العام للمحلة"سنواجه الزمالك بأريحية كبيرة لأننا نعلم كم الضغوط الملقاة عليهم من أجل تقليص الفارق مع الأهلي".

وتابع"الزمالك يعتقد أنه سيواجه خصما ضعيفا ولكن ذلك ليس صحيحا، فنحن نقدم مستويات جيدة خلال آخر أربع مباريات".

وبسؤاله عن استقالة سعيد عبد العزيز وهل يؤثر ذلك الأمر على اللاعبين قبل مواجهة الزمالك أجاب"لا لن يتوتر الفريق".

وأتم"لا توجد أي أزمة وسنكمل المسيرة وإذا تم التعاقد مع مدير فني جديد سأقبل الأمر وإذا قررت الإدارة أن أستكمل أنا المسيرة سأوافق فأنا ابن النادي".