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أحمد مرتضى: أتوقع استمرار حمودي مع الزمالك.. وشرط لبيع مصطفى فتحي

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أحمد مرتضى: أتوقع استمرار حمودي مع الزمالك.. وشرط لبيع مصطفى فتحي أحمد مرتضى: أتوقع استمرار حمودي مع الزمالك.. وشرط لبيع مصطفى فتحي

"أتوقع استمرار أحمد حمودي مع الزمالك الموسم المقبل.. هكذا تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الفريق عن حمودي واستمرار من عدمه مع الفريق.

الزمالك أعلن إتمام صفقة انتقال عمر جابر إلى نادي بازل السويسري مع 3 بنود مميزة للزمالك. (طالع التفاصيل)

وليس من ضمن تلك البنود ما يخص مصير حمودي مع الزمالك بعد نهاية الإعارة من قبل نادي بازل.

وقال أحمد مرتضى منصور: "لم نتناقش مع مسؤولي بازل مصير حمودي بعد نهاية الموسم".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "أتوقع استمراره مع الفريق وفي الوقت الحالي لا نريد شغل تفكيره فالأهم التركيز في المباريات المقبلة".

وكان يحيي علي وكيل أعمال حمودي قد أكد لـFilGoal.com في وقت سابق رغبة النادي السويسري في استعادة اللاعب بعد نهاية إعارته. (طالع التفاصيل)

مصطفى فتحي

وتطرق أحمد مرتضى منصور في حديثه عن مصطفى فتحي وحقيقة عروض بازل.

وأجاب عضو مجلس إدارة الزمالك عن (حديث بازل مع مسؤولي الزمالك من أجل مصطفى فتحي؟) قائلا: "لا. لم نتحدث بخصوص مصطفى فتحي".

وأكمل حديثه قائلا: "بعد نهاية الموسم الحالي سنحدد مصير مصطفى فتحي مع الزمالك".

وأوضح "موافقتنا على رحيله ستكون فقط مع وصول العرض المناسب ماديا. إذا لم يكن العرض كذلك لن نبيع".

وأتم "لا نحتاج إلى تسويق مصطفى فتحي فهو يفعل ذلك بنفسه بأدائه مثل عمر جابر".

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