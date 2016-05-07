حسام حسن: فينجر هو المميز بالنسبة لي مع بيب.. وعوامل غير فنية سبب معجزة ليستر

أكد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي أن "آرسين فينجر وجوارديولا هما الثنائي المميز في عالم التدريب من وجهة نظره".

المصري يحتل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 25 مباراة بعد موسم رائع بقيادة حسام حسن.

وأجاب حسام حسن عن سؤال (المدرب المفضل؟) قائلا: "بحترم للغاية ديجو سيميوني وطريقة عمله (بيشتغل بأي حد)".

وأضاف في حواره مع قناة الحياة 2 "ولكن المميز في عالم التدريب بالنسبة لي هو جوارديولا وفينجر".

وأوضح "فينجر من وجهة نظري هو سبب ما وصلت إليه الكرة الإنجليزية في الوقت الحالي".

وواصل "يعمل بشكل مختلف تماما عن باقي المدربين في الدوري الإنجليزي".

سيميوني كتب التاريخ مع أتليتكو بعد تتويج سابق بالدوري على حساب برشلونة وريال مدريد وحاليا قاد الفريق إلى نهائي دوري الأبطال بعد تخطي بايرن ميونيخ بقيادة بيب جوارديولا ومازال ينافس على الدوري مع تبقي جولتين.

هجوم حاد من جماهير أرسنال تجاه الفرنسي فينجر بعد موسم أخر مخيب للآمال للجماهير اللندنية.

وتطرق حسام حسن في حديثه عن معجزة ليستر سيتي قائلا: "يوجد أيضا عوامل غير فنية سبب ذلك".

وأوضح "الحكام في إنجلترا تعامل الجميع بنفس الطريقة. ولكن في مصر الحكام يعاملون الأندية الكبرى غير أندية الوسط وغير الأندية الصغرى".

وأتم "أخطاء حكام إنجلترا لا تتكرر على عكس هنا".

وتوج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه بعد موسم استثنائي في البريميرليج.