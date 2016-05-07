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وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان:نقابة الصحفيين لم ترد على مبادرتى لحل الأزمة

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وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان:نقابة الصحفيين لم ترد على مبادرتى لحل الأزمة وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان:نقابة الصحفيين لم ترد على مبادرتى لحل الأزمة
قال تامر عبد القادر، وكيل لجنة الاعلام بمجلس النواب، إنه تقدم بمبادرة إلى نقابة الصحفيين خلال الساعات الماضية تضمنت ضرورة التهدئة وعقد جلسة مصارحة بين أعضاء مجلس إدارة النقابة وبين وزير الداخلية داخل البرلمان بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "أنه لم يتلقى أى رد من نقابة الصحفيين حول مبادرته حتى الآن، مشيراً إلى أنه يرى أن حل الأزمة لابد أن يكون بالتهدئة.

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