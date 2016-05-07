لجنة تطوير "التعليم المفتوح" توصى بوقف القبول بالإعلام والحقوق والزراعة

أكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن لجنة تطوير التعليم المفتوح أنهت اجتماعاتها الخاصة بتطوير نظام التعليم المفتوح.

وأضاف "حاتم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قطاعات الحقوق والإعلام والزراعة والتربية الرياضية رفضت استمرار النظام فى صورته الحالية، وأوصت بوقف قبول الطلاب نهائياً به واستبداله ببرامج تدريب مهنية تتراوح بين 9 إلى 12 شهراً ويحصل الملتحق بها على شهادة مهنية غير معادلة للدرجات الجامعية.

وتابع حاتم، أن اللجنة أوصت باستمرار نظام التعليم المفتوح بشكله الحالى لفترة مؤقتة وعدم قبول طلاب جدد فى برامج التجارة والآداب والتربية، تمهيداً لتحويلها إلى برامج مهنية أو تدريبية.

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن اللجنة انتهت لتوصيات خاصة بوقف بعض برامج التعليم المفتوح نهائياً اعتباراً من الفصل الدراسى المقبل فى شهر سبتمبر، وتحويل مراكز التعليم المفتوح إلى جهة تقدم خدمات تعليمية وتربية مهنية لا تمنح درجات الليسانس أو البكالوريوس المعادلة للكليات الجامعية، وإيجاد منظومة بديلة للتعليم عن بعد مثل جامعات التعليم الإلكترونى وتأسيس برامج تعليم عن بعد فى الجامعات.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أن القرار النهائى فى هذا الأمر سيكون للمجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه يوم الخميس المقبل، لكن الاتجاه العام لا يرحب باستمرار منح شهادات أكاديمية من التعليم المفتوح أو قبول طلاب جدد ببرامجه.

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