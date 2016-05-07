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إعطاء فيتامين "D" للأطفال الرضع يعزز العضلات ويقلل الدهون لمدة 3 سنوات

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إعطاء فيتامين "D" للأطفال الرضع يعزز العضلات ويقلل الدهون لمدة 3 سنوات إعطاء فيتامين "D" للأطفال الرضع يعزز العضلات ويقلل الدهون لمدة 3 سنوات
كشفت دراسة علمية حديثة أن إعطاء الأطفال لمكملات الغذائية التى تحتوى على فيتامين “D” فى الأشهر الـ12 الأولى من حياتهم يعزز لديهم كتل العضلات ويقلل من فرص اكتسابهم فى الجسم لمدة 3 سنوات من العمر.

وأوضح الباحثون، خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً فى دورية طب الأطفال والسمنة، أن فيتامين (د) يمكن الحصول عليه من أشعة الشمس والمكملات الغذائية، والتى تساهم فى التنمية الصحية للعظام والعضلات.

وقد أشارت دراسات سابقة إلى أن فيتامين (د) مهم لتعزيز كثافة العظام، ولكن أظهرت الدراسة الحديثة أنه مهم لتكوين الجسم فى وقت مبكر.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، إن الرضاعة الطبيعية هى مصدر مهم للعناصر الغذائية الضرورية وعوامل المناعة، وتعتبر أفضل طريقة لتغذية الرضع، لكن فيتامين “D” فى حليب الثدى غير كاف لتلبية جميع احتياجات الطفل منه.

وأوضح الباحثون أن فيتامين D يوجد بشكل طبيعى فى زيت السمك والكبدة وصفار البيض، لافتين إلى أن الأشعة فوق البنفسجية التى تنتجها الشمس تعزز إنتاج الجسم لهذا الفيتامين ومصدر مهم له.

وأضاف الباحثون أن الجرعة الموصى بها من فيتامين “D” للأطفال تبلغ 400 وحدة دولية خلال الـ12 شهر الأولى من الحياة، وفقاً للجمعية الكندية لطب الأطفال (CPS)، والتى تقلل من فرص تكون الدهون فى الجسم حتى بلوغ 3 سنوات من العمر، مقارنة مع الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د).. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى السادس من شهر مايو الحالى.


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