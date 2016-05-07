الزمالك يكشف تفاصيل عقد احتراف عمر جابر لـ"بازل" وموقف حمودى

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تفاصيل عقد احتراف عمر جابر لاعب الفريق، لصفوف بازل السويسرى، بداية من الموسم المقبل.

أكد أحمد مرتضى، خلال تصريحاته لبرنامج "الكرة مع الحياة" مع الإعلامى حازم إمام، أن قيمة عقد احتراف عمر جابر وصلت لمليون و650 ألف يورو، بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى، مثل إقامة مباراة ودية بين الزمالك وبازل فى دبى، يخصص عائدها للقلعة البيضاء بالكامل، بالإضافة إلى تحديد نسبة 15% فى حالة اعادة البيع، مع سداد قيمة العقد "كاش" دون تقسيط، مؤكداً أنه لم يحدث فى عقود احتراف اللاعبين المصريين أن يتم سداد قيمة العقد "كاش".

أوضح عضو إدارة القلعة البيضاء، أنه لم يتم الربط بين عقد احتراف عمر جابر، وشراء أحمد حمودى بشكل نهائى من النادى السويسرى، مؤكداً أن حمودى أبدى رغبته فى الاستمرار مع الزمالك، ومن المتوقع أن يتم شرائه بشكل نهائى قبل نهاية الموسم.

كان الزمالك حصل على خدمات أحمد حمودى على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية شرائه بشكل نهائى فى حالة سداد 700 ألف يورو لنادى بازل.

بازل السويسرى ينهى صفقة عمر جابر بمليون و650 ألف يورو

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