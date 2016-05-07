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محافظ بورسعيد يطالب مؤجرى "الشماسى" الارتقاء بالخدمات والحفاظ على جمال الشاطئ

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محافظ بورسعيد يطالب مؤجرى "الشماسى" الارتقاء بالخدمات والحفاظ على جمال الشاطئ محافظ بورسعيد يطالب مؤجرى "الشماسى" الارتقاء بالخدمات والحفاظ على جمال الشاطئ
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إجتماعا مع مؤجرى الشماسى بشاطئ بورسعيد بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام وأحمد فرغلى نائب البرلمان.

وأكد المحافظ بأنه لامساس بأرزاق المؤجرين الذين يمتهنون هذه المهنة منذ فترة كبيرة ولكن وجب عليهم بتطوير أنفسهم وتقديم خدمة جيدة للمصطافين تليق باسم بورسعيد وتعمل على جذب الزوار مرة أخرى إلى الشاطئ والعمل على عودتة إلى سابق عهدة كواحدة من أفضل الشواطئ على مستوى .

وقال المحافظ بأنه لن يسمح بوجود أى ظواهر سلبية على الشاطئ تتمثل فى الدراجات البخارية والحيوانات التى تمثل خطورة على المصطافين وتشوة المظهر الجمالى للمصيف.

وأضاف الغضبان بأن نقطة شرطة الشاطئ ستعمل بكل قوة لكل من يحاول أن يشوه منظومة النظافة، وناشد رؤساء الأحياء والأجهزة المعاونة ببذل أقصى جهد أثناء فصل الصيف بشكل يليق باسم بورسعيد .

كما قرر المحافظ منع مرور العربات الكارو بشارعى 23 يوليو وطرح البحر بإستثناء عربات الحنطور السياحية ومنع البائعين من أمام ميناء الصيد حتى لايتحول مدخل الميناء إلى سوق .

ومن جانبه أصدر الغضبان تعليمات لرؤساء الأحياء التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تواجد الكلاب الضالة والحيوانات بالشوارع والميادين .

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مصر 365

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