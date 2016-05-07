مارتن كوبلر يدين استهداف تظاهرة ببنغازى وسلاح الجو يستهدف مصدر القَذائف

>أدان المبعوث الأممى لدى ليبيا، مارتن كوبلر، حادث استهداف ساحة "الكيش" فى مدينة بنغازى بقذائف الهاون مساء اليوم الجمعة، والذى أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة 25 آخرين، معربا عن صدمته التامة وإدانته بشدة للحادث.

وقال كوبلر - فى تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر» مساء اليوم - «مصدوم تمامًا من حادث قصف المدنيين فى ساحة الكيس فى بنغازي. أدين بشدة هذه الجريمة البشعة التى خلفت عدد من القتلى والجرحى من الأبرياء».

وقدم كوبلر تعازيه لأهالى الضحايا الذين قضوا جراء استهداف ساحة الكيش وتمنى الشفاء للجرحى، قائلًا: «تعازى الحارة لاهالى الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى».

وشدد المبعوث الأممى إلى ليبيا على ضرورة عدم استهداف المدنيين، مؤكدًا أن استهدافهم هو جريمة قائلا: «يجب عدم استهداف المدنيين تحت أى ظرف، الهجمات ضد المدنيين هى جريمة حرب».

من ناحية أخرى شن سلاح الجو الليبى غارة مساء اليوم الجمعة، على الأماكن التى انطلقت منها قذائف بمدينة بنغازي، استهدفت تظاهرة بساحة الكيش ببنغازى، وأعلن المكتب الإعلامى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية مساء اليوم، عن استهداف مقاتلات سلاح الجو الليبى للأماكن التى خرجت منها القذائف المتعددة والتى استهدفت مظاهرة ساحة الكيش فى بنغازى الداعمة للقوات المسلحة فى حربها على الإرهاب، دون إعطاء مزيد من المعلومات.

وكان قذائف هاون قد استهدفت تظاهرة بساحة الكيش ببنغازى ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 25 آخرين

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