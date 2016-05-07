ألمانيا ستساعد الأردن وتونس على شراء عربات مدرعة

ذكرت صحيفة دير شبيجل الألمانية اليوم الجمعة أن ألمانيا تعتزم منح تونس والأردن أموالا لشراء عربات مدرعة لمساعدة البلدين على حماية حدودهما ضد تنظيم داعش.

وقالت الصحيفة دون ذكر أى مصادر أن برلين ستمنح الأردن 25 مليون يورو (28 مليون دولار) لشراء ناقلات جنود مدرعة من نوع "ماردر". وستحصل تونس على مبلغ يتجاوز عشرة ملايين يورو.

والأردن واحد من دول جوار سوريا التى تسيطر داعش على مساحات من أراضيها فى حين ضاعف التنظيم عدد مقاتليه فى ليبيا المجاورة لتونس.

وشهدت تونس هجومين كبيرين نفذهما متشددون إسلاميون العام الماضى حيث قتل 38 سائحا فى هجوم على فندق بمدينة سوسة الساحلية وقتل 21 فى اعتداء مسلحين على متحف باردو فى العاصمة.

وقالت دير شبيجل أن ألمانيا ستقدم هذه المبالغ من مخصصات قدرها مئة مليون يورو لتعزيز الدول الشريكة للاتحاد الأوروبى فى جنوب البحر المتوسط.

ورفضت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية التعليق على التقرير. لكنها أضافت أن هناك برنامجا وضع منذ سنوات لمساعدة الدول الشريكة على ضمان أمنها. وقالت المتحدثة أن البرنامج يركز بشكل خاص على دول بينها العراق وتونس والأردن.

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