السيطرة على أحداث شغب فى سجن بلبنان ومطالبات بتمثيل المغتربين فى البرلمان

> تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من السيطرة على أعمال شغب وقعت مساء اليوم الجمعة، داخل سجن القبة فى طرابلس بشمال لبنان.

وقام السجناء بإشعال النيران فى أحد عنابر الطابق العلوى فى السجن، قبل أن تتمكن فرق الإسعاف والإطفاء، وقوى الأمن الداخلى من السيطرة على الشغب، وإعادة الهدوء إليه، ومعالجة فرق الإسعاف لبعض حالات الإغماء التى وقعت خلال الحادث.

من ناحية أخرى طالب وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى جبران باسيل بضرورة أن يحصل المهاجرون والمغتربون اللبنانيون على حق انتخاب ممثليهم فى البرلمان بعد تطبيق قانون استعادة الجنسية، مشيرا إلى أن التيار الوطنى الحر الذى يترأسه قدم مشروع قانون فى هذا المجال إلى المجلس النيابى يقترح أن يكون هناك ستة نواب يمثلون المهاجرين فى كل قارة.

وحث باسيل - خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية اليوم - أفراد الجاليات اللبنانية على طلب استعادة الجنسية والعودة والاستثمار فى بلدهم الأم، وقال "إن موضوع الجنسية موضوع كبير وهام جدا لحاضر لبنان ومستقبله، لذلك سوف نطلق اليوم أول فوج من جيش استعادة الجنسية لمساعدتنا على اعادة الجنسية لأكبر عدد ممكن من المهاجرين، لأن استعادة الجنسية تعنى اعادة الحقوق وأولها حق الانتخاب ثم حق المنتشرين فى انتخاب نواب يمثلونهم".