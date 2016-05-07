أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

فيضانات عارمة تجتاح جنوب المغرب وتتسبب فى قطع طرق وانهيار منازل

Google+ Print
فيضانات عارمة تجتاح جنوب المغرب وتتسبب فى قطع طرق وانهيار منازل فيضانات عارمة تجتاح جنوب المغرب وتتسبب فى قطع طرق وانهيار منازل

>اجتاحت فيضانات عارمة إقليمى "تارودانت" و"ورزازات" جنوب المملكة المغربية، نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التى ضربت المنطقة وحولتها إلى مناطق منكوبة ومعزولة، بعدما تسبب تدفق المياه فى هدم عدد من المنازل وقطع الطرقات.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية اليوم الجمعة، أن أربعة أشخاص من أسرة واحدة لقوا حتفهم فى إقليم "تارودانت" بعد أن جرف وادى "أوغري" منزلهم، كما أودت الفيضانات بحياة اثنان فى إقليم "ورزازات"، فيما اعتُبر اثنان آخران فى عداد المفقودين، أحدهما بـ"تارودانت" والآخر فى "ورزازات" بسبب الفيضانات التى تجتاح الإقليمين منذ الأربعاء الماضي.

وأضاف البيان، أن سيدة لقيت حتفها بعد أن غمرت مياه الفيضانات المشبعة بالطمى منزلها بـ"ورزازات"، كما لقى شخصا حتفه بعد أن غامر رفقة آخر لازال مفقودا، بعبور وادى "دادس" جنوب شرق البلاد.

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن السلطات المحلية فى إقليمى "تارودانت" و"ورزازات" قد اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، وقامت بتوعية ساكنى المناطق المعرضة لأضرار محتملة قد يتسبب فيها سوء الأحوال الجوية على إثر النشرة التحذيرية التى بثتها مديرية الأرصاد الجوية المغربية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365