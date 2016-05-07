فيضانات عارمة تجتاح جنوب المغرب وتتسبب فى قطع طرق وانهيار منازل

>اجتاحت فيضانات عارمة إقليمى "تارودانت" و"ورزازات" جنوب المملكة المغربية، نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التى ضربت المنطقة وحولتها إلى مناطق منكوبة ومعزولة، بعدما تسبب تدفق المياه فى هدم عدد من المنازل وقطع الطرقات.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية اليوم الجمعة، أن أربعة أشخاص من أسرة واحدة لقوا حتفهم فى إقليم "تارودانت" بعد أن جرف وادى "أوغري" منزلهم، كما أودت الفيضانات بحياة اثنان فى إقليم "ورزازات"، فيما اعتُبر اثنان آخران فى عداد المفقودين، أحدهما بـ"تارودانت" والآخر فى "ورزازات" بسبب الفيضانات التى تجتاح الإقليمين منذ الأربعاء الماضي.

وأضاف البيان، أن سيدة لقيت حتفها بعد أن غمرت مياه الفيضانات المشبعة بالطمى منزلها بـ"ورزازات"، كما لقى شخصا حتفه بعد أن غامر رفقة آخر لازال مفقودا، بعبور وادى "دادس" جنوب شرق البلاد.

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن السلطات المحلية فى إقليمى "تارودانت" و"ورزازات" قد اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، وقامت بتوعية ساكنى المناطق المعرضة لأضرار محتملة قد يتسبب فيها سوء الأحوال الجوية على إثر النشرة التحذيرية التى بثتها مديرية الأرصاد الجوية المغربية.

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