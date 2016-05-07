بالفيديو والصور.. نقل مريض من مستشفى كفر الشيح دون استكمال علاجه لمعهد ناصر

نقلت سيارة إسعاف كفر الشيخ مجهزة "محمد الغرباوى" لمعهد ناصر لاستكمال علاجه بها، بعد قرار إدارة مستشفى كفر الشيخ العام إخراجه، قبل الانتهاء من علاجه، بحجة عدم وجود علاج له.

قال الدكتور أحمد الجنزورى رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ، إنه تم نقل محمد الغرباوى لمعهد ناصر، عبر سيارة إسعاف مجهزة، بناء على قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة .

وكانت أسرة محمد عبده السيد الغرباوى المريض الذى يعانى من غضروف ونخاع شوكى، أدى لعجز بالجزء الأسفل من جسده، بالإضافة لإصابته بقرح الفراش فى الظهر والفخذ، ومصاب بورم والتهاب فى الطحال، ناشد رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة بمعالجته .

وقال الغرباوى، إنه توجه للمستشفى العام منذ عدة أيام، وجلس بها خمسة أيام كتبوا له على خروج خلال تلك الأيام أربع مرات، لعدم وجود العلاج المناسب له بالمستشفى، وانتظرت فى حديقة المستشفى لحين عودتى لمنزلى بمدينة بلطيم، مؤكدًا أنه لم يتوجه لمدير المستشفى لتقديم شكوى له، ولكنه يعيب على المسئول الذى أخرجه من المستشفى دون تحويلى لمستشفى آخر .

وأضاف الغرباوى، أطالب الرئاسة ووزير الصحة بمعالجتى على نفقة الدولة، ويحرمونى من الآلام التى أشعر بها .

وقال الدكتور زيدان المنشاوى، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، إنه لم يكن يعلم بخروج المريض، وعندما علمت طالبت بمقابلته أو أحد من أقاربه، واستقبلت أحدهم، وأعدت له الأوراق للعلاج على نفقة الدولة.

وأضافت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها ستتولى الحالة وتجرى اتصالاتها لنقلها لمستشفى تخصصى، وتجرى تحقيق فى أمر كتابة خروج له من المستشفى، وأن الحالة ستلقى رعاية من وزير الصحة ومن كافة المسئولين .

وقال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامى لوزير الصحة، إن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، قرر نقل محمد الغرباوى لمعهد ناصر لتلقى العلاج.

وأضاف مجاهد، إن الوزير قرر إيقاف مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام عن العمل، ومعاقبته بخصم 10 أيام من راتبه، وإحالته للتحقيق، وإيقاف الطبيب المختص الذى قرر خروج الغرباوى من المستشفى دون استكمال علاجه، وإحالته للتحقيق.

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