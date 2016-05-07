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بالصور..المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية ينظم حفل غنائى بمناسبة يوم النصر

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بالصور..المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية ينظم حفل غنائى بمناسبة يوم النصر بالصور..المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية ينظم حفل غنائى بمناسبة يوم النصر
نظم المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية، حفل غنائى بمناسبة يوم النصر بغناء وعزف المقطوعات الوطنية داخل المركز بمشاركة عدد من أبناء الجالية الروسية بالإسكندرية وبحضور الطلاب المصريين.

يذكر أن المركز الثقافى الروسى احتفل خلال الأسبوع الماضى بعيد النصر بعرض مجموعة من صور السياسيين والمناضلين والرؤساء فى التاريخ وعرض انجازاتهم العسكرية عبر معرض ملصقات.

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>- بالصور.. معرض للملصقات العسكرية بالمركز الثقافى الروسى فى الإسكندرية
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