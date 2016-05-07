الأعلي للجامعات يوافق علي إنشاء «وحدة للوقف البحثي» بجامعة بني سويف

مراسل«ONA»:

وافق المجلس الأعلي للجامعات، في جلسته رقم (97) بتاريخ 4 إبريل الماضي، على إنشاء وحدة للوقف البحثي بكل جامعة علي مستوي الجمهورية، بحيث يديرها أحد أعضاء هيئة التدريس وتتبع نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، أن الأهداف الرئيسية للوحدة تتلخص في توفير الدعم المناسب لتفعيل الخطة البحثية للجامعة من خلال الوقف البحثي، ونشر ثقافة الوقف البحثي على المستوى الفردي والمؤسسي والمجتمعي، فضلًا عن دعم المشروعات البحثية المتميزة وتقديم نموذج يُحتذى به لنظام الوقف البحثي من قبل المؤسسات الأخرى، بالإضافة الى توفير مصدر دائم ومتجدد للإنفاق على البحث العلمي تبعًا للخطة البحثية للجامعة.

وأضاف لطفي، أن جامعة بني سويف، هي صاحبة المبادرة والسعى الجاد نحو إنشاء أول (صندوق للوقف البحثى ) بالجامعات المصرية لتوفير الأموال اللازمة للإنفاق على الأبحاث التى تجريها الجامعة، والتى تهدف الى حل المشكلات التى تواجه المؤسسات الإهلية والخدمية والتطوعية الموجودة بالمحافظة، علمًا بأن مجلس الجامعة قد وافق فى جلسته رقم (97) بتاريخ 29 نوفمبر 2013 ،على إعتماد النظام الأساسى واللائحة التى تضم النظام المالى والإدارى والهيكل التنظيمى لوحدة الوقف البحثى.

وأشار الدكتور طريف شوقي نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، الي أن رسالة الوحدة تتضح في توفير مصدر دائم ومتجدد للإنفاق على البحث العلمى تبعًا للخطة البحثية للجامعة، بينما رؤية الوحدة تتلخص في دعم حركة البحث العلمى فى الجامعة كأحد ركائز وضع الجامعة فى مصاف الجامعات المتميزة اقليميًا ودوليًا.