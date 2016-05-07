نجم العربي القطري السابق في رسالة لناديه: أنظروا إلى الزمالك

وجه رائد يعقوب نجم نادي العربي القطري السابق رسالة إلى ناديه بعد فشل الفريق هذا الموسم في العودة لمنصات التتويج، مستعينا بتجربة الزمالك في مصر.

نادي العربي القطري يغيب عن منصات التتويج منذ 2011 وبالتحديد التتويج ببطولة كأس الشيخ جاسم.

وتحدث رائد يعقوب نجم الفريق الأسبق في حوار مطول مع موقع قناة الكأس عن موسم الفريق قائلا: "هو موسم مخيب للآمال. بحكم أن الطموح كان موجودا والفريق تكون له شخصية للوصول إلى منصات التتويج وجاءت الفرصة لدخوله مثلا المربع الذهبي لكنه أهدرها".

وأجاب لاعب العربي بغضب عن سؤال (محيط العربي يتحدث مرة أخرى عن أن الفريق سيكون بطل الموسم القادم.. ما هو تعليقك على هذا الكلام؟) قائلا: "لا يعقل أن نبحث عن البطولات ونحن لم نصل لتطوين شخصية وروح، ما يقال الآن كارثة".

وأضاف "المؤشرات في العالم العربي موجودة، وهي بداية عودة الأندية القديمة مثل الزمالك في مصر".

واستكمل حديثه قائلا: "الزمالك في مصر والأهلي في السعودية وكذلك النصر والريال القطري، نجاح تلك الأندية يرجع للاستقرار".

وواصل "الاستقرار ووجود لاعبين محليين ومحترفين وعمل كامل متكامل يجعل أنه مهما كانت هناك انشقاقات في الفريق فأنها لا تظهر بعكس ما يحدث في العربي".

وأوضح "كل ما يحدث في كل موسم نجده في الإعلام وهذا الأمر يجب أن نوجد له إدارة قوية تغلق كل الأفواه".

وحقق الزمالك الثنائية المحلية الموسم الماضي لأول مرة منذ 27 عاما.

فتوج بلقب الدوري المصري على حساب الأهلي وفاز في نهائي الكأس على غريمه التقليدي الأهلي أيضا.