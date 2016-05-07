تمرينات بسيطة يجب اتباعها بعد الولادة القيصرية بشهرين

ضعف عضلة الحوض والبطن تعد من الآثار الجانبية الناتجة عن إجراء الولادة القيصرية، والتى من الممكن التغلب عليها من خلال بعض التمرينات الرياضية.

وقد كشف تقرير نشره الموقع الأمريكى "BabyCenter" عن بعض التمرينات الرياضية التى يجب ممارستها بعد الولادة القيصرية، وذلك لتعزيز عضلات أسفل البطن والحوض وتقوية الظهر، موضحا أن لا يجب فعل أى تمارين رياضية فى أول شهرين من حدوث الولادة.

3 خطوات لتمارين رياضية بسيطة

>وأضاف التقرير أن هناك خطوات من الممكن اتباعها كتمارين رياضية بسيطة، من الممكن البدء بها خمس مرات فى اليوم ثم مرتين فى أو ثلاثة، إذا كان هناك صعوبة فى إجراؤها، وتشمل هذه التمارين الآتى:

1-الاستلقاء على الظهر وثنى الركبتين.

>2-الضغط على عضلات قاع الحوض عند الزفير.

>3-المحاولة فى قبض بطنك لمدة 10 ثوان دون حبس النفس.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة من الممكن البدء بشكل تدريجى فى ممارسة الرياضة من خلال المشى يوميا، ثم بعد ذلك يتم تحديد بعض التمرينات الرياضية من قبل الطبيب المختص، خاصة التمارين التى تساعد على شد البطن.

"الأيروبكس" تمارين يجب ممارستها لمدة 10 دقائق

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>وذكر التقرير بعض التمرينات التى من الممكن ممارستها بعد الولادة، كتمارين الأيروبكس مثل المشى السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات، وقد تقوم بهذه التمرينات لمدة 10 دقائق فقط فى اليوم، وسوف تحصلين بشكل تدريجى على تقوية عضلات البطن وشدها.