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وزير الري: الدراسات الفنية لـ«سد النهضة» سيتم تحويلها لإتفاقية

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وزير الري: الدراسات الفنية لـ«سد النهضة» سيتم تحويلها لإتفاقية وزير الري: الدراسات الفنية لـ«سد النهضة» سيتم تحويلها لإتفاقية

وزير الري

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم عقد إجتماع للجنة الثلاثية الوطنية المعنية بسد النهضة الإثيوبى التى تضم خبراء من الدول الثلاث « والسودان وإثيوبيا» في أديس أبابا ، وذلك بهدف التوصل إلى توافق حول النقاط العالقة بشأن الدراسات الخاصة بسد النهضة.

وقال عبد العاطى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج«كلام تانى»، مع الإعلامية رشا نبيل،على قناة «دريم»، إن الدراسات الفنية فى سد النهضة ستكون بمبدأ «لا ضرر ولا ضرار»، موضحًا أنه سيتم التعامل مع أي مشاكل ومحاولة تخفيفها.

وأضاف، أنه فور الإنتهاء من الدراسات سيعمل جاهدًا على تحويلها لاتفاقية، قائلًا:«عمرنا ما كان عندنا مشكلة فى إنشاء السدود».

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