عبد الله السناوى لـ"90 دقيقة": الصحفيين مُعتدى عليهم ولن يتراجعوا

علق الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، على الأزمة الحالية بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، على خلفية اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة، قائلاً إن الطبقة الوسطى والنقابات المهنية مؤيدة لموقف الصحفيين.

وأضاف "السناوى" خلال حواره فى برنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور": "الصحفيون مش هما السبب، دول معتدى عليهم، وتم حصار النقابة، وهذا عامل استفزاز كبير لهم".

وطالب الكاتب الصحفى الحفاظ على الصحافة والإعلام، وتابع: "الصحفيين لن يتراجعوا عن موقفهم، حيث أنهم يقفون من أجل الحفاظ على مهنتهم واسترجاع حقوقهم".

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