وزير الرى: الدراسات الفنية لسد النهضة تسير بمبدأ "لا ضرر ولا ضرار"

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم عقد اجتماع للجنة الثلاثية الوطنية المعنية بسد النهضة الإثيوبى التى تضم خبراء من الدول الثلاث " مصر والسودان وإثيوبيا"، بأديس أبابا بهدف التوصل إلى توافق حول النقاط العالقة بشأن الدراسات الخاصة بسد النهضة.

وأضاف عبد العاطى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كلام تانى"، مع الإعلامية رشا نبيل، على قناة "دريم"، أن الدراسات الفنية فى سد النهضة ستكون بمبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، حتى ولو هناك بعض المشاكل سيتم العمل على تخفيف تلك المشاكل أو القضاء عليها إذ أمكن.

وأكد وزير الموارد المائية والرى، أنه فور الانتهاء من الدراسات سيعمل جاهدًا على تحويلها لاتفاقية، قائلًا: " عمرنا ما كان عندنا مشكلة فى إنشاء السدود".

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