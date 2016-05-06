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الشرطة الأمريكية تعتقل مشتبهًا به بحوادث إطلاق نار في واشنطن

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الشرطة الأمريكية تعتقل مشتبهًا به بحوادث إطلاق نار في واشنطن الشرطة الأمريكية تعتقل مشتبهًا به بحوادث إطلاق نار في واشنطن

اعتقلت الشرطة رجلا يشتبه في تورطه في سلسلة من إطلاق النار الدموية في منطقة واشنطن اليوم الجمعة.

الشرطة الأمريكية ” أرشيفية “

وقالت الشرطة “إنها اعتقلته في مكان قريب من موقع أخر حادث والذي لقيت فيه امرأة حتفها في مكان انتظار مخصص للسيارات تابع لمحل بقالة”.

وكانت قوات إنفاذ القانون في منطقة واشنطن قد كثفت عمليات البحث اليوم الجمعة عن المشتبه به، بعد سلسلة من عمليات اطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة وثلاثة آخرين، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.

وتعرض ثلاثة أشخاص لإطلاق نار- إصابة احدهم قاتلة – صباح اليوم الجمعة في مكان انتظار مخصص للسيارات تابع لمركز تجاري في مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند، على مشارف العاصمة الأمريكية واعقب ذلك بوقت قصير إطلاق النار على امرأة في مكان انتظار مخصص للسيارات تابع لمحل بقالة على مسافة بضع كيلومترات في آسبن هيل.

وأطلق رجل أمس الخميس النار على امرأة وأرداها قتيلة، وأخذ أطفالها من إحدى المدارس الثانوية في مدينة بيلتسفيل القريبة بولاية ماريلاند ، وأصاب شخصا آخر بجروح.

وتواصل الشرطة البحث عن زوج المرأة الأجنبي.

هذا وتحقق السلطات في إمكانية أن يكون مرتكب تلك الحوادث جميعها شخص واحد.

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