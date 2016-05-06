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استخدام مستحضرات التجميل أثناء الحمل يسبب الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود

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استخدام مستحضرات التجميل أثناء الحمل يسبب الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود استخدام مستحضرات التجميل أثناء الحمل يسبب الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية أجراها فريق من الباحثون بالمركز الطبى بجامعة نيويورك، حيث أفادت بأن منتجات العناية الشخصية المستخدمة خلال فترة الحمل تؤدى إلى الآثار الإنجابية السلبية فى الأطفال حديثى الولادة.

وقالت "لورا الجير"، أستاذ بقسم علوم الصحة البيئية والمهنية فى كلية الصحة العامة فى جامعة نيويورك، إن النساء اللاتى لديهن مستويات مرتفعة من مادة "البارابين البوتيل" فى أجسادهن، والتى تستخدم عادة كمادة حافظة فى مستحضرات التجميل يعانين من الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الأطفال والتقزم.

ووجد الباحثون أن مادة "تريكلوكربان" المضادة للميكروبات، التى توجد فى الصابون، تسبب الولادة المبكرة للنساء الحوامل، وفقا للدراسة.

وأوضح الباحثون أن مادتى "البارابين البوتيل" و"تريكلوكربان" مركبات تسبب اختلال فى الغدد الصماء، مما يؤدى إلى مشاكل فى التنمية والصحة الإنجابية.

وأضاف الباحثون أن مادة "التريكلوسان" توجد فى مختلف منتجات العناية بالمستهلك منذ عام 2015 فى الاتحاد الأوروبى، ولكن حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” ووكالة حماية البيئة الأمريكية من استخدامه فى مواد التعقيم ومنتجات تنظيف اليد والجسم. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى السادس من شهر مايو الجارى.


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