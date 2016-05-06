جديد بلقيس في اسبانيا بظروف مناخية صعبة

بيروت_سيدتي نت

صوّرت الفنانة الاماراتية بلقيس عملاً مصوراً جديداً لاغنية بعنوان "انت" وهي باللهجة اللبنانية، من كلمات احمد ماضي، الحان عادل العراقي ومن توزيع هادي شرارة.

وقّع الكليب شركة The Magic Box Productions لصاحبتها المخرجة اللبنانية رندلى قديح والمخرج الفنّي علي قديح واستغرق تصويره ثلاثة ايام في قرية اسبانية تبعد ثلاث ساعات عن مدريد بظروف مناخية صعبة حيث وصلت درجة الحرارة الى7.

بدأ عرض فيديوكليب "انت" حصرياً على تطبيق انغامي اليوم الاربعاء وسيستمر لمدة اربعة ايام على ان يعرض بعدها على قنوات روتانا وعلى كافة المحطات العربية وسيرافق اطلاق الكليب حملة دعائية وتسويقية كبيرة في لبنان لدعم الكليب والاغنية التي تُبثّ حالياً عبر الاذاعات.

وعبّرت بلقيس عن فرحتها ببدء عرض الكليب واكّدت ان الانتشار في لبنان مهم جداً سيما وانها تؤمن ان بيروت هي هوليوود الشرق وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، يبقى الفنان العربي بحاجة الى الاعلام والجمهور اللبناني كي يسمع ويقيّم اغانيه.

وشدّدت بلقيس في تصريحها انها وعلى الرغم من التجربة الفنية الناجحة التي جمعتها مع آل الرحباني من خلال مسرحية "الفارس" التي عرضت في دبي، إلا انها احبّت ان تكثف جهودها خاصة انها تتقن اللهجة اللبنانية واحبت ان تدعمها بأغنية وعمل مصور. وتمنت بلقيس ان يلقى الكليب والاغنية الرواج المطلوب في لبنان معبرة عن محبتها الكبيرة للبنان وشعبه.