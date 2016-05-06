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رولينغ ستونز تهاجم دونالد ترامب

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الجمعة 06-05-2016 15:55

على خطى النجمة العالمية أديل Adele، طالبت فرقة رولينغ ستونز Rolling Stones الشهيرة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد Donald Trump بالتوقف عن استخدام موسيقاها في حملته.
وأكد المتحدث باسم الفرقة أن رولينغ ستونز لم تأذن لحملة ترامب باستخدام أغنياتها، وهي تطلب منه التوقف عن ذلك، خاصة بعدما استعمل أغنية " You Can't Always Get What You Want".
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها حملة ترامب موقفاً كهذا، إذ سبق لفرقة آر.ئي.إم لموسيقى الروك أن طلبت ذلك منهم، وكذلك آديل، بعدما عزفت حملة ترامب أغنيتها الشهيرة "رولنج إن ذا ديب" في مؤتمرات انتخابية بولاية أيوا.
يُذكر أنّ المرشح الجمهوري دونالد ترامب تعرّض للكثير من الانتقادات منذ أن بدأ حملته الانتخابية، فيما حصلت هيلاري كلنتون Hillary Clinton على دعم كبير من نجوم هوليوود.

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