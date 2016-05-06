أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هيفاء وهبي تلاحق شقيقتها ومن يدعمها عبر القضاء

Google+ Print

الجمعة 06-05-2016 16:28

أصدر المحامي أشرف الموسوي، بصفته وكيلاً للفنانة هيفاء وهبي البيان التالي:
بعد الدعوى القضائية السابقة التي رفعتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على رولا يموت، وصدر الحكم الوجاهي على المدعى عليها رولا يموت بالحبس والغرامة المالية ولاحقاً استأنف الحكم برمته، وتم قبوله لكن رولا وبدون سابق انذار، عمدت الى نشر عبارات وإهانات تنال من سمعة وكرامة النجمة هيفاء وهبي، وحيث أن القانون يجرّم من يقدم عمداً على توجيه أو التلميح بعبارات التهديد والإساءة والتهويل بالانتقام لذلك:
إتخذت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الادعاء الشخصي بحق رولا وبحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او متدخلاً، طالبة توقيفهم وسوقهم مخفورين أمام القضاء المختص وإلزامهم بعدم التعرّض لها، وتحميلهم كامل المسؤولية اما العطل والضرر فيتم تقديرهما لاحقاً مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي