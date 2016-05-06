هيفاء وهبي تلاحق شقيقتها ومن يدعمها عبر القضاء

أصدر المحامي أشرف الموسوي، بصفته وكيلاً للفنانة هيفاء وهبي البيان التالي:

بعد الدعوى القضائية السابقة التي رفعتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على رولا يموت، وصدر الحكم الوجاهي على المدعى عليها رولا يموت بالحبس والغرامة المالية ولاحقاً استأنف الحكم برمته، وتم قبوله لكن رولا وبدون سابق انذار، عمدت الى نشر عبارات وإهانات تنال من سمعة وكرامة النجمة هيفاء وهبي، وحيث أن القانون يجرّم من يقدم عمداً على توجيه أو التلميح بعبارات التهديد والإساءة والتهويل بالانتقام لذلك:

إتخذت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الادعاء الشخصي بحق رولا وبحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او متدخلاً، طالبة توقيفهم وسوقهم مخفورين أمام القضاء المختص وإلزامهم بعدم التعرّض لها، وتحميلهم كامل المسؤولية اما العطل والضرر فيتم تقديرهما لاحقاً مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.