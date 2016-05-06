مصاعب إيطاليا تتزايد.. فيراتي يغيب عن أمم أوروبا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غياب ماركو فيراتي متوسط الميدان الإيطالي عن صفوف منتخب بلاده في منافسات أمم أوروبا 2016.

وسيخضع فيراتي لعملية جراحية في الفخذ في الـ16 من شهر مايو الجاري بالاتفاق مع النادي الفرنسي لحل مشكلة إصابته المتكررة في عضلة الفخذ.

ومن المتوقع أن يغيب فيراتي عن الملاعب لمدة 8 أسابيع على الأقل مما يتأكد غيابه عن منافسات أمم أوروبا مع إيطاليا حسبما أكد النادي الفرنسي في بيان على الموقع الرسمي للنادي.

إيطاليا فقدت كلاوديو ماركيزيو لاعب وسط يوفنتوس أيضا بسبب الإصابة، والآن تفقد فيراتي، لتتزايد مصاعد أنطونيو كونتي فمع البحث عن مهاجم للمنتخب، الآن الأزمة ستكون في الوسط أيضا.

وتلعب إيطاليا في المجموعة الخامسة بجوار منتخبات بلجيكا وإيرلندا والسويد في البطولة التي ستنطلق في العاشر من يونيو المقبل.