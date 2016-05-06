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محافظ بورسعيد يغلق محل كشري شهير6 أشهر لتعديه علي رصيف المارة

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محافظ بورسعيد يغلق محل كشري شهير6 أشهر لتعديه علي رصيف المارة محافظ بورسعيد يغلق محل كشري شهير6 أشهر لتعديه علي رصيف المارة

محافظ بورسعيد

مراسل«ONA»:

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، تعليماته لرئيس حى المناخ، بإغلاق أحد محلات الكشرى الشهيرة الواقعة بنطاق الحى، وذلك لمدة 6 شهور، بسبب عدم الالتزام بالمساحة القانونية الممنوحة له، والتعدى على كامل الرصيف.

وكان محافظ بورسعيد، قد حذر القائمين على المحل بإزالة الإشغالات عدة مرات، ولم يتم الالتزام ، كما قرر إغلاق أحد الأكشاك لقيامه بالتعدى على الرصيف بالكامل، وإعاقة حركة سير المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المحافظ، بإزالة الإشغالات لإعادة المظهر الجمالى للشوارع والميادين، من خلال تكثيف الحملات وتفعيل القانون على المخالفين.

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أونا