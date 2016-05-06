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بالصور.. أهالى أسوان ينتظرون جثامين ذويهم فى أحداث ليبيا

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بالصور.. أهالى أسوان ينتظرون جثامين ذويهم فى أحداث ليبيا بالصور.. أهالى أسوان ينتظرون جثامين ذويهم فى أحداث ليبيا
ينتظر أهالى القتلى فى أحداث ليبيا، أمام مطار أسوان الحربى، جثامين ذويهم مساء اليوم الجمعة، بعد نقل جثثهم من مشرحة زينهم بالقاهرة.

أكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، أنه تم التصديق من القوات المسلحة على تخصيص طائرة حربية لنقل 8 جثامين لمتوفين من أبناء أسوان، وذلك من إحدى المطارات الحربية بالقاهرة إلى مطار أسوان مباشرة.

وأشار فى بيان له، إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية للموقف، خاصة أنه تم تشكيل غرفة عمليات تحت إشراف اللواء محمد عاطف السكرتير العام للمحافظة والتنسيق الدائم مع المهندس محمد خضر مدير المكتب الفنى بالمحافظة والموفد، لتسهيل الإجراءات بمشرحة زينهم بالقاهرة من خلال تجهيز سيارات لنقل الجثامين من المشرحة للمطار، الذى ستقلع منه الطائرة الحربية.

وأعطى مجدى حجازى توجيهاته لمدير مرفق الإسعاف بتخصيص سيارات إسعاف تكون جاهزة بمطار أسوان لنقل الجثامين من المطار إلى مسقط رأس كل حالة وفاة بمدن وقرى المحافظة.

كما أمر المحافظ بصرف إعانات وفاة من مديرية التضامن الاجتماعى لأسر المتوفين، طبقاً للضوابط المنظمة لذلك.

أهالى أسوان ينتظرون جثامين ذويهم فى أحداث ليبيا (1)

أهالى أسوان ينتظرون جثامين ذويهم فى أحداث ليبيا (2)

أهالى أسوان ينتظرون جثامين ذويهم فى أحداث ليبيا (3)


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