بالصور.. تشيع جثمان أمين شرطة شهيد "حريق السويس" فى جنازة عسكرية بالشرقية

شيع المئات من أهالى عزبة رزق، التابعة لمركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان أمين الشرطة "بهاء أحمد أحمد " ملفوفا بعلم مصر ، فى جنازة عسكرية، شارك فيها القيادات الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ومركز شرطة ديرب نجم، وحضر الجثمان ملفوف، وتم آداء صلاة الجنازة عليه بمسجد العزبة، ودفنه بمقابر أسرته.

وسادت حالة من الحزن بين أسرة أمين الشرطة، وأقاربه، وأكد العديد من الأهالى أنه كان حسن السير ويتمتع بمحبة الجميع من أهالى العزبة.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، قد تلقى بلاغا بنشوب حريق بالدور الثالث والرابع بعمارة سكنية بشارع صلاح الدين بالسويس، وخلال محاولة إخماد الحريق لقى "بهاء أحمد أحمد " من عزبة رزق التابعة لقرية المجفف مركز ديرب نجم و"حامد الباز محمد " من قرية السماعنة، من قوة الحماية المدنية بالسويس، مصرعهما بالاختناق، كما أصيب شخصان آخران بالاختناق، وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى السويس العام التى شهدت احتشاد المواطنين.

- بالصور.. نقل جثامين شهداء إطفاء السويس لمسقط رأسهما بالشرقية.. رجال الحماية المدنية: زملاؤنا قدما حياتهما من أجل إنقاذ المواطنين ومستعدون للتضحية بأنفسنا.. وجنازة عسكرية فى وداع الشهيدين