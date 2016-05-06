شيخ الأزهر والمشير طنطاوى ووزير الدفاع يحضرون عزاء والدة إبراهيم محلب

شهد عزاء والدة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بمسجد المشير حضور عدد كبير من المسئوليين والشخصيات العامة فى مقدمتهم المشيرمحمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والانتاج الحربى والواء خالد فوزى رئيس جهاز المخابرات العامة وعدد من الوزراء.

كما حضر اللواء محمد العطار وزير الإنتاج الحربى ووزراء الاتصالات والتعاون الدولى، فيما حرص عدد من الصحفيين والإعلاميين على الحضور منهم ياسر رزق وخيرى رمضان ويحيى قلاش وعلى السيد وضياء رشوان.

كما حضر طارق عامر محافظ البنك المركزى والسيد البدوى رئيس حزب الوفد وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وتوفيق عكاشة وجورج اسحاق وممدوح حمزة، وعدد كبير من السفراء والمسئولين والشخصيات العامة.

مسئولون ووزراء سابقون فى عزاء والدة المهندس إبراهيم محلب