أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

خطوات تنظيف الأرضيات

Google+ Print

الجمعة 06-05-2016 18:06

للعناية بالأرضيات بأنواعها المختلفة، اتبعي الخطوات الآتية:

1. أرضيات الـ"سيراميك":
- امسحي الأرضية بالماء والصابون، لتنظيفها من الأوساخ.
- ثم، امسحيها مرة ثانية بمزيج مكوّن من كوب نصفه من الماء ونصفه الآخر من الخلّ الأبيض. علماً أن المزيج الأخير يساعد على تلميع الأرضية.
- وأخيراً، جففي الأرضية بقطعة من القماش الناعم، تجنباً للانزلاق.

2. أرضيات الـ"باركيه":
- أسرعي إلى تجفيف الـ"باركيه"، فور سقوط أيّ سائل عليه بما في ذلك الماء، الذي يستقرّ في داخله ويُتلف الخشب.
- استعيني بالخلّ في التنظيف، بواسطة القماش القطني الناعم، فهو لا يؤذي هذه الخامة.
- اعصري الممسحة المبلّلة بالماء لتجفّ تماماً، ثمّ امسحيه بها، فالماء يتسبّب بتآكل الخشب!

3. أرضيات البلاط:
- أضيفي مقداراً من الـ"بايكينغ صودا" إلى الماء الدافئ.
- ثم، سارعي إلى شطف البلاط حتى لا يتأثر بالـ"البايكينغ صودا"
- وأخيراً، جفّفيه جيداً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي