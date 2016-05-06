خطوات تنظيف الأرضيات
الجمعة 06-05-2016 18:06
للعناية بالأرضيات بأنواعها المختلفة، اتبعي الخطوات الآتية:
1. أرضيات الـ"سيراميك":
- امسحي الأرضية بالماء والصابون، لتنظيفها من الأوساخ.
- ثم، امسحيها مرة ثانية بمزيج مكوّن من كوب نصفه من الماء ونصفه الآخر من الخلّ الأبيض. علماً أن المزيج الأخير يساعد على تلميع الأرضية.
- وأخيراً، جففي الأرضية بقطعة من القماش الناعم، تجنباً للانزلاق.
2. أرضيات الـ"باركيه":
- أسرعي إلى تجفيف الـ"باركيه"، فور سقوط أيّ سائل عليه بما في ذلك الماء، الذي يستقرّ في داخله ويُتلف الخشب.
- استعيني بالخلّ في التنظيف، بواسطة القماش القطني الناعم، فهو لا يؤذي هذه الخامة.
- اعصري الممسحة المبلّلة بالماء لتجفّ تماماً، ثمّ امسحيه بها، فالماء يتسبّب بتآكل الخشب!
3. أرضيات البلاط:
- أضيفي مقداراً من الـ"بايكينغ صودا" إلى الماء الدافئ.
- ثم، سارعي إلى شطف البلاط حتى لا يتأثر بالـ"البايكينغ صودا"
- وأخيراً، جفّفيه جيداً.