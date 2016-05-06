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إصابة 5 أشخاص فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد

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إصابة 5 أشخاص فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد إصابة 5 أشخاص فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد
أصيب 5 أشخاص فى حادثى تصادم منفصلين بالوادى الجديد، فى الأول أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بعامود إنارة بمنطقة البرمودى فى الطريق الواصل بين مدينة الخارجة وباريس، كما أصيب شخص فى حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكى بمدينة موط بالداخلة، وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة، ومستشفى الداخلة المركزى، وتحرر محضران بالحادث، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الواى الجديد، يفيد إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة فى حادث تصادم سيارة ملاكى بعامود إنارة بالخارجة، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة فى يد السائق، ما أسفر عن إصابة شكرى طه (29 سنة) ، ومحمد حسن سليمان (10 سنوات) وعمر حسن سليمان (8 سنوات) وسليمان حسن سليمان (13 سنة).

كما أصيب شخص فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكى بمدينة موط، وتم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى، نظراً لخطورة حالته، ونتج عن الحادث إصابة حمدى محمد أحمد بكسور، وشبه ارتجاج فى المخ، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى، وجارى عمل محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.


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