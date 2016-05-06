الداخلية التونسية تلقى القبض على تلميذ بعث برسالة تدعو للالتحاق بـ"داعش"

>أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على تلميذ فى ولاية زغوان، وجه رسالة من هاتفه الجوّال لتلميذة تقطن بنفس الجهة تتضمّن دعوة للالتحاق ببؤر التوتر فى سوريا من خلال الجماعات الإرهابية هناك.

وأوضح بيان الداخلية التونسية اليوم /الجمعة/ أن التلميذ أفاد أنه وجه هذه الرسالة إلى التلميذة المذكورة من باب الدعابة، مضيفا أنه تم العثور بحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" على تعليق يروج فيه للأعمال الإرهابية ويحرض على الالتحاق بالجماعات التكفيرية فى سوريا.

ولفتت الوزارة إلى أن المتهم برر ذلك برغبته فى إخافة زملائه فى الدّراسة على حد زعمه، وتم التحفظ عليه بالتنسيق مع النيابة العامة للاشتباه فى انتمائه لتنظيم إرهابى.

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