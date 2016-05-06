إنتحار طالب بالإعدادية خوفًا من عقاب والدته لتغيبه عن المنزل بالشرقية

مراسل«ONA»:

تخلص طالب بالصف الأول الإعدادى من حياته، بإلقاء نفسه فى ترعة بمدينة فاقوس، بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، خوفًا من عقاب والدته، لغيابه عن المنزل، وبالعرض على نيابة فاقوس، قررت بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، تشريح جثمان الطالب لبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية،إخطارًا من الرائد إبراهيم لطفى رئيس مباحث قسم شرطة فاقوس، يفيد بلاغًا من الأهالى بقيام طفل بإلقاء نفسه فى ترعة بدائرة القسم، وتبين من التحريات الأولية، قيام«محمد. أ» 12 عامًا، طالب بالصف الأول الإعدادى بالتخلص من حياته، خوفًا من معاقبة والدته.

وأضافت التحريات، أن والدة الطالبة منفصلة عن أبيه منذ عدة سنوات،وعندما شاهده بعض الأهالى حاولوا توصيله إلى والدته، وفى لحظة نزوله من محطة القطار، شاهد والدته ، فأسرع وقفز فى الترعة.