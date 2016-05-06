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حزب الله: السعودية "تدفع باتجاه" انهيار وقف إطلاق النار فى سوريا

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حزب الله: السعودية "تدفع باتجاه" انهيار وقف إطلاق النار فى سوريا حزب الله: السعودية "تدفع باتجاه" انهيار وقف إطلاق النار فى سوريا
قال الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية حسن نصر الله اليوم الجمعة أن المملكة العربية "تدفع بقوة باتجاه"انهيار وقف إطلاق النار فى سوريا مؤكدا أن دعمها للجماعات المسلحة التى تقاتل الرئيس السورى بشار الأسد يسبب تصعيدا فى أعمال العنف.

وقال نصر الله فى كلمة بثها تلفزيون المنار التابع لحزب الله "السعودية تدفع بقوة باتجاه إسقاط كل أشكال الهدنة ووقف إطلاق النار فى سوريا".
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