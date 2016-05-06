5 علامات تحذيرية تنذر بإصابتك بسرطان البنكرياس

سرطان البنكرياس من السرطانات التى تكون أعراضها غامضة ويصعب الكشف عنها، وعادة ما تكون أعراضه متواجدة كعرض طبيعى لأى مرض، مما يجعل من الصعب التعرف على سرطان البنكرياس.

فى هذا الإطار كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" علامات تحذر من الإصابة بسرطان البنكرياس والتى تتضمن الآتى:

1- آلام فى الجزء العلوى من البطن: فى المراحل المبكرة يمكن أن يأتى الألم من البطن نحو الخلف وعادة ما تأتى وتذهب، فإن الألم المفاجئ غير المعروف السبب ويختفى سريعا عند الميل للأمام، هذه واحدة من العلامات الإنذار المبكر الأكثر شيوعا لسرطان البنكرياس.

2- فقدان الشهية: حيث تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض يكون لديهم نقص أو فقدان الشهية قبل أشهر من اكتشاف المرض.

3- فقدان الوزن: من العلامات المبكرة المنذرة لسرطان البنكرياس، فوجود الخلايا السرطانية فى البنكرياس يمكن أن يؤدى إلى فقدان الوزن المفاجئ.

4- اصفرار الجلد والعينين: الأشخاص الذين يعانون من سرطان البنكرياس فى كثير من الأحيان يعانون من الصفراء، وهذا يحدث لأن الخلايا السرطانية تسبب كتل فى القناة الهضمية، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى تراكم الصفراء فى الكبد مما ينتج عنه اصفرار الجلد أو العينين.

5- ارتفاع السكر فى الدم المفاجئ: الارتفاع المفاجئ فى مستوى السكر فى الدم من العلامات المبكرة التى تشير إلى سرطان البنكرياس، خاصة إذا لم يكن هناك تاريخ عائلى لحدوث مرض السكر.

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