خبر في الجول - تعرف على موعد سفر عمر جابر للانضمام رسميا لبازل

الآن أصبحت الأمور على مشارف النهاية ولاعب أخر مصري على أعتاب الاحتراف الأوروبي. هنا نتحدث عن عمر جابر وبداية رحلة منتظرة مع بازل السويسري.

وعلم FilGoal.com سفر عمر جابر ظهير الزمالك يوم الأحد لإجراء الفحص الطبي في سويسرا قبل توقيع عقود انضمامه رسميا إلى نادي بازل السويسري.

ومن المقرر سفر عمر جابر مع وكيله يحي علي يوم الأحد من أجل الكشف الطبي وتوقيع العقود ثم العودة من جديد إلى القاهرة تمهيدا للانضمام رسميا لبازل مع بداية فترة الإعداد في يونيو المقبل.

وسيحصل الزمالك مقابل بيع عمر جابر لبازل على مليون و650 ألف يورو بالإضافة لنسبة 15% من إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

كما تقرر إقامة مباراة ودية بين الزمالك وبازل السويسري. (طالع - خبر في الجول.. عمر جابر في بازل)

ويلعب أحمد حمودي معارا للزمالك من النادي السويسري على مدار الموسم الجاري.

وبات عمر جابر رابع لاعب مصري ينضم لصفوف بازل بعد كل من محمد صلاح والنني وحمودي.

طالع أيضا

وكيل عمر جابر يحدد موعد انتقاله لبازل

الكشف عن - محاولة فاشلة لضم عمر جابر للأهلي

قائمة الزمالك – غياب عمر جابر واستبعاد حازم إمام.. وعودة باسم ضد المحلة