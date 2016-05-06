أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الجلاد : أرفض اعتذار السيسي لنقابة الصحفيين

Google+ Print
الجلاد : أرفض اعتذار السيسي لنقابة الصحفيين الجلاد : أرفض اعتذار السيسي لنقابة الصحفيين

مجدي الجلاد (أرشيفية)

علق الكاتب الصحفى، مجدى الجلاد، على الأزمة الحالية بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، على خلفية اقتحام قوات الأمن لمبنى نقابة الصحفيين.

قال الجلاد، خلال لقاءه ببرنامج “كلام تاني” مع الإعلامية رشا نبيل على قناة دريم مساء اليوم الجمعة، الصحافة يجب أن يكون لها حصانة شديدة من أجل مزاولة المهنة.

وأضاف “الجلاد”، أنه لا يمكن لأى قيادة أمنية دخول نقابة الصحفيين دون علم وزير الداخلية، قائلا:”لا يمكن لأحد في هذا الكون أن يتخذ قرارا بدخول النقابة دون علم وزير الداخلية أو باذنه، وإذا كان وزير الداخلية لم يعلم بالواقعة قبل حدوثها، تبقى المشكلة أكبر، وهناك أزمة أكبر داخل الوزارة”.

ولفت الجلاد إلى رفضه بمطالبة النقابة باعتذار الرئيس عبدالفتاح ، وهذا رأيي وضروري أن يحترم، وقد أشار إلى أن المجتمع والدولة فى حالة فوضوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي