الجلاد : أرفض اعتذار السيسي لنقابة الصحفيين

علق الكاتب الصحفى، مجدى الجلاد، على الأزمة الحالية بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، على خلفية اقتحام قوات الأمن لمبنى نقابة الصحفيين.

قال الجلاد، خلال لقاءه ببرنامج “كلام تاني” مع الإعلامية رشا نبيل على قناة دريم مساء اليوم الجمعة، الصحافة يجب أن يكون لها حصانة شديدة من أجل مزاولة المهنة.

وأضاف “الجلاد”، أنه لا يمكن لأى قيادة أمنية دخول نقابة الصحفيين دون علم وزير الداخلية، قائلا:”لا يمكن لأحد في هذا الكون أن يتخذ قرارا بدخول النقابة دون علم وزير الداخلية أو باذنه، وإذا كان وزير الداخلية لم يعلم بالواقعة قبل حدوثها، تبقى المشكلة أكبر، وهناك أزمة أكبر داخل الوزارة”.

ولفت الجلاد إلى رفضه بمطالبة النقابة باعتذار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا رأيي وضروري أن يحترم، وقد أشار إلى أن المجتمع والدولة فى حالة فوضوية.