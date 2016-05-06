أمن بورسعيد ينهى إجراءات التصالح فى واقعة قضم أمين شرطة أذن عامل بالكهرباء

مديرية أمن بورسعيد تعلن إتمام إجراءات التصالح بين أمين شرطة وعامل الكهرباء، وتحرير محضر صلح إدارى بقسم الجنوب، بعد أن تدخلت الأجهزة الأمنية لإنهاء إجراءات التصالح.

شهد قسم شرطة الجنوب بمحافظة بورسعيد إقدام أمين شرطة على قضم أذن عامل موسمى بإدارة الكهرباء بحى الجنوب لرفضه طلب الأمين بنقل ولاعة أعمدة الكهرباء التى تعد خارج اختصاص العامل لمكان آخر لأنها تسبب له إزعاجا.

ودفع هذا الأمر أمين الشرطة بالتعدى على العامل بالضرب وإحداث إصابات وكدمات بالوجه وقطع بالأذن اليسرى، وتم تحويل العامل المصاب بخطاب من القسم إلى مستشفى بورسعيد العام، وتم التدخل الجراحى بخياطة الأذن لـ20 غرزة وإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وفى هذا السياق أكد المقدم إسلام الصياد، المتحدث الإعلامى لمديرية الأمن لـ"اليوم السابع" أن أمين الشرطة ضمن أمناء الشرطة السابق فصلهم، وتم إعادتهم إلى الخدمة بعد الثورة، مشيرا إلى أن نفس الأمين خضع لإجراءات تأديبية لسوء سلوكه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية حياله.

وأكد بعض المسئولين بحى الجنوب أنه تم التشاجر وقام الأمين بـ"عض" أذن عامل يدعى "عبد الله.ج.ا" أثناء إطفاء الولاعة الخاصة بأعمدة الكهرباء أمام قسم شرطة الجنوب، وعند إصدار تعليمات للعامل برفع ولاعة الكهرباء من أمام منطقة قسم الشرطة لأنها على حد قوله تحدث صوتا مزعجا وعندما أكد العامل له أن الموضوع خارج عن تخصصه، ونشبت بينهما مشاجرة نتج عنها إصابة العامل بالعديد من الكدمات فى الوجه وقطع بالأذن اليسرى.

وأكد الصياد فى تصريح صحفى أن الشرطى ارتكب الواقعة إثر مشاجرة عادية مع المجنى عليه، ولا علاقة لها بالشرطة، وأن الجانى اتخذ حياله إجراءات تأديبية لسوء سلوكه.

- بالصور.. أمين شرطة سبق فصله يعود للخدمة ويقضم أذن عامل كهرباء ببورسعيد