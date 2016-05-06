أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق مخلفات أعلى سطح ورشة أخشاب بوسط البلد

Google+ Print
السيطرة على حريق مخلفات أعلى سطح ورشة أخشاب بوسط البلد السيطرة على حريق مخلفات أعلى سطح ورشة أخشاب بوسط البلد
اشتعلت النيران، مساء اليوم الجمعة، فى مخلفات أعلى سطح ورشة أخشاب بوسط البلد دون معرفة أسباب الحريق وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا باشتعال النيران فى ورشة بوسط البلد ، وعلى الفور كلف اللواء جمال حلاوة، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق بدون وقوع أى إصابات.


>- السيطرة على حريق بمطبعة ورق فى الدمرداش بدون إصابات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365