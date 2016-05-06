السيطرة على حريق مخلفات أعلى سطح ورشة أخشاب بوسط البلد

اشتعلت النيران، مساء اليوم الجمعة، فى مخلفات أعلى سطح ورشة أخشاب بوسط البلد دون معرفة أسباب الحريق وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا باشتعال النيران فى ورشة بوسط البلد ، وعلى الفور كلف اللواء جمال حلاوة، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق بدون وقوع أى إصابات.

- السيطرة على حريق بمطبعة ورق فى الدمرداش بدون إصابات