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سفارتا الدولة في ألمانيا وفرنسا تحتفلان بالمناسبة

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سفارتا الدولة في ألمانيا وفرنسا تحتفلان بالمناسبة سفارتا الدولة في ألمانيا وفرنسا تحتفلان بالمناسبة

أقامت الملحقية العسكرية لسفارة الدولة لدى برلين حفل استقبال في مقر السفارة بمناسبة الذكرى الـ 40 لتوحيد القوات المسلحة الذي يوافق السادس من شهر مايو عام 1976 في إطار احتفالات الإمارات بهذه المناسبة الغالية، وكان في استقبال الضيوف الملحق العسكري العميد الركن عيسى راشد عبيد آل علي، ومحمد الفلاحي القائم بالأعمال في السفارة إلى جانب الدبلوماسيين العاملين في السفارة، والملحقية العسكرية والقنصلية العامة في ميونيخ والمكتب الفرعي في بون وعدد من ضباط القوات المسلحة ومجموعة من الطلبة الإماراتيين الدارسين في ألمانيا.

كما حضر الحفل سفراء الدول المعتمدون لدى برلين بجانب كبار ضباط القوات المسلحة الألمانية والملحقون العسكريون المعتمدون لدى ألمانيا وكبار المسؤولين في الألمانية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والعسكري.

وتم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي حول مراحل تطور القوات المسلحة الإماراتية والمكانة المرموقة التي أصبحت تحتلها على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي ترجع أساسا إلى التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولة لاسيما الدور الإنساني للقوات المسلحة والمشهود له عبر العالم بجانب دور المرأة المتميز في القوات المسلحة.

وتناول العرض الكفاءة التدريبية والقتالية والقدرة على استيعاب أحدث تكنولوجيا التسليح والعلوم العسكرية في العالم، وتخلل الحفل عرض موسيقي «لجوقة شبانداو» تم خلاله عزف النشيد الوطني وعدد من المقطوعات الموسيقية العسكرية، كما تم السحب على تذكرتي سفر قدمتها شركة «طيران الإمارات» للحضور.

وفي باريس أقام العقيد الركن طيار محمد مطر محمد آل علي الملحق العسكري لدى سفارة الدولة في باريس حفل استقبال في قاعة الاستقبال الملكية في باريس، بمناسبة الذكرى الأربعين لتوحيد القوات المسلحة، وحضر الحفل الذي أقيم تحت رعاية معضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى فرنسا حشد من المسؤولين السياسيين والبرلمانيين والسفراء العرب والأجانب، والعديد من كبار المسؤولين العسكريين في وزارة الدفاع ورئاسات الأركان ومكتب المستشار العسكري لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى جانب قوات الدرك الوطني وكبار مسؤولي الشركات الصناعية العاملة في قطاع التسليح.

 وتم خلال الحفل عرض فيلم تسجيلي حول إنجازات قواتنا المسلحة خلال 40 عاماً علاوة على بث بعض الأغاني الوطنية. وأشاد الحضور بقوة وعمق العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية والمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجالات كافة.

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