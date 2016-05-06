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وفاة طفل غرقاً في دلو ماء بصناعية الشارقة

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وفاة طفل غرقاً في دلو ماء بصناعية الشارقة وفاة طفل غرقاً في دلو ماء بصناعية الشارقة

لقي طفل باكستاني  يدعى "م،ن"  يبلغ من العمر سنة  حتفه غرقاً  إثر سقوطه  في دلو  مملوء بالماء  في  حمام منزل  ذويه الكائن في المنطقة الصناعية الاولى  بالشارقة  بعد أن كان يلهو بمفرده بعيداً عن محيط أسرته.

ولاحظت والدته  غيابه بعد فترة بسيطة من انشغالها بأعمال المنزل ما  دفع بها للبحث عنه والاطمئنان عليه لتفاجأ بأنه سقط على رأسه في الدلو المملوء  بالماء كان في حوض الاستحمام، وعلى الفور نقله إلى مستشفى  القاسمي في محاولة يائسة لإنقاذه إلا انه فارق الحياة.

وكانت غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً بالواقعة، وتم  إخراج الطفل من الدلو، لمحاولة إسعافه و نقل للمستشفى حيث تأكدت وفاته وأحيلت جثته للمختبر لتحديد الأسباب، كما تقوم الشرطة بالتحقيق مع والدة الطفل حول أسباب الواقعة والدوافع التي أدت اليها فيما تعيش  الام  حالة نفسية صعبة للغاية بسبب فقدان صغيرها بهذه الطريقة المأساوية .
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