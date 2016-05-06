تقارير - فاران غير سعيد في ريال مدريد

أعرب المدافع الفرنسي الشاب رافاييل فاران عن عدم سعادته بوضعه الحالي في فريقه الإسباني ريال مدريد وعدم مشاركته في مباريات الفريق الأوروبية في الفترة الأخيرة بحسب تقارير صدرت عن موقع Le 10 Sport الفرنسي.

وبالرغم من أن صاحب الـ23 عاما قد شارك أساسيا في المباريات الـ4 الأخيرة في الدوري الإسباني بعد عودته من إصابة في الفخذ لكن المدافع البرتغالي بيبي يشارك أساسيا في مباريات دوري أبطال أوروبا. والفرنسي الشاب يشعر بأن مدربه لا يعتمد عليه في المباريات الهامة.

وشارك فاران في مباراة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا منذ رحيل المدرب رافاييل بينيتيث بعد أن لعب كل مباريات دور المجموعات. واعتمد زيدان على الثنائي سيرخيو راموس وبيبي ي مركز قلب الدفاع ليقود الفريق لنهائي البطولة.

الفرنسي الذي انضم من لانس لريال مدريد منذ 5 سنوات متابع أيضا من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد الذان يرغبان في تدعيم دفاعيهما، الأخير قد يبدو وجهة مرحب بها من فاران في حالة تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريبه.